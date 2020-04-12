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Главного коммуниста Кургана оштрафовали за фейки о коронавирусе

04:57, 12 апреля 2020 36
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава курганского обкома КПРФ Сергей Ерёмин оштрафован за фейк о коронавирусе в соцсети. Политик разместил сообщение о том, что коронавируса якобы нет и пандемии тоже.

Всё это, написал коммунист «искусственное раздувание психоза лживыми СМИ». При этом политик ссылался на мнение неких «авторитетных учёных-вирусологов», сообщает URA.RU.

Пост Ерёмина успели прочитать 3,5 тыс. человек. В итоге коммунист попал под судебное разбирательство и на штраф 15 тыс. рублей за распространение ложной социально значимой информации под видом достоверной.

Сам коммунист своей вины не признал и сообщил на суде, что именно так прокомментировал призыв главы губернатора Курганской области Вадима Шумакова «не ныть и не волноваться».

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители социальной сети «ВКонтакте» рассказали о фейках о коронавирусе. За месяц сотрудники сервиса удалили больше 800 тысяч недостоверных постов о COVID-19.

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