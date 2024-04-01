Главного инженера рудника Пионер задержали правоохранители Главного инженера рудника Пионер задержали по делу о безопасности работ

Фото: 28.mchs.gov.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали главного инженера рудника Пионер, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Там уточнили, что мужчина подозревается в нарушении требований безопасности при осуществлении работ на предприятии.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области задержан главный инженер рудника Пионер, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК России (нарушение требований безопасности при ведении работ), — отметили в СК.

Ранее стало известно о прекращении поисков рабочих на месте обвала на руднике Пионер в Амурской области. Такое решение обусловлено риском повторного обвала. Пробуренные на месте происшествия скважины показали, что все горизонты, где могли находиться заточенные на глубине более 100 метров горняки, затоплены водой, глиной и льдом. Пропавших шахтеров признали погибшими, их семьи получат выплаты.

Президенту России Владимиру Путину уже доложили об итогах работы на руднике Пионер в Амурской области, где произошло обрушение. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что были приняты все возможные меры в сложившейся обстановке. В частности, президент поручил обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации. По словам Пескова, «ситуация такая, какая она есть».