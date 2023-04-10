Главного борца с наркотиками в Екатеринбурге заподозрили в мошенничестве Начальника управления МВД по борьбе с наркотиками Ергеледжи задержали по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков главка МВД по Свердловской области полковник Иван Ергеледжи задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ, его подозревают в мошенничестве, сообщает портал E1.RU со ссылкой на источник. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

Его подозревают в том, что он взял деньги за «решение вопроса». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он пока закрыт по 91 статье УПК. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, — сказал собеседник портала.

Он уточнил, что полковника задержали в момент передачи ему денег.

В ФСБ и СКР данную информацию пока не комментируют. В региональном главке МВД рассказали, что обстоятельства произошедшего устанавливаются и, если информация о противоправной деятельности полковника подтвердится, будут приняты адекватные меры реагирования.