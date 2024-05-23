Главного борца с коррупцией на Урале арестовали по делу о взяточничестве Главу антикоррупционного управления в Екатеринбурге Дьякова отправили в СИЗО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал главу свердловского антикоррупционного управления Андрея Дьякова по делу о получении взятки, сообщает E1. По информации издания, мужчина отрицает свою вину. В суде Дьяков также заявил, что его оговорили и произошла «чудовищная ошибка».

Признаю себя невиновным, считаю, что меня оговорили. И также думаю, что человек, который написал явку с повинной, также сам себя оговорил, — заявил Дьяков.

Глава управления пробудет в СИЗО до 20 июля. Его завели в зал в наручниках, однако журналистам Дьяков заявил, что несмотря на это, у него позитивное настроение.

Ранее URA.RU со ссылкой на два источника в силовых структурах сообщило, что в Свердловской области задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. По данным агентства, в его доме и на рабочем месте прошли обыски.

Собеседники агентства предположили, что в деле работают московские оперативники. Портал предполагает, что задержание может быть связано с обысками в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park.