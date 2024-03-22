Руководителю попавшей под лавину тургруппы избрали меру пресечения Суд на Камчатке поместил под стражу руководителя попавшей под лавину тургруппы

Елизовский районный суд Камчатского края избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 32-летнему руководителю туристической группы, которая попала под лавину в районе Красноармейского перевала, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По словам старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Елизаветы Денисюк, подсудимого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц.

Следствие квалифицирует действия 32-летнего обвиняемого, возглавившего туристическую группу, по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Обвиняемому по уголовному делу, с учетом позиции прокурора, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказала прокурор.

Попавшая под лавину туристическая группа на Камчатке шла под руководством Алексея Чепуштанова — профессионала, имеющего соответствующий многолетний опыт, рассказал ранее его товарищ. По его словам, группа туристов также имела хорошую подготовку.

Группу из 11 человек накрыло лавиной после ночевки в районе Красноармейского перевала. Выбраться смогли девять туристов, региональное управление Следственного комитета объявило пропавшими без вести 19-летнего молодого человека и 44-летнюю женщину. Позднее спасатели нашли их тела.