Главе омского Минздрава помогли выжить припасы охотников

https://static.news.ru/photo/588b8380-b197-11eb-93b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский выжил во время блуждания по лесу благодаря припасам охотников. Об этом сообщает издание «Лайф» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, чиновник наткнулся на предназначенный для охотников вагончик. Министр утолил голод найденными в нём запасами еды и решил переночевать там. Утром 10 мая, он вышел к полям, сориентировался на местности и нашёл дорогу до деревни.

Собеседник издания добавил , что Мураховский был трезв, когда его обнаружили сотрудники полиции.

Глава омского Минздрава отправился на охоту 7 мая. Два дня спустя появились сообщения о его пропаже. В поисках чиновника были задействованы полицейские, росгвардейцы и волонтёры, а также вертолёт.

Найденного министра доставили в больницу, где он был осмотрен. В правительстве региона заявили, что Мураховский чувствует себя удовлетворительно.