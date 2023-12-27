Главбух полиции из травмата обезвредил бандитов на Кавказе и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии главный бухгалтер Сунженского отдела полиции Умар Цечоев из личного травматического оружия обезвредил злоумышленников, открывших стрельбу по водителю автомобиля Lada, пишет Telegram-канал Mash Gor. Главбух рассказал, что узнал двоих подозреваемых, скрывшихся с места на Mercedes, по ориентировке.

Непосредственно прямая обязанность главного бухгалтера — это начисление заработной платы. Но я человек при погонах и являюсь сотрудником полиции. <...> Когда я находился на том посту, как раз-таки поступила ориентировка на данную машину и как раз эта машина проезжала этот пост. Благо, не было тонировки, и оружие длинноствольное у гражданина, который находился на заднем сиденье, мы успели заметить, — рассказал Цечоев.

Mercedes устроивших стрельбу заметили на посту ДПС. Злоумышленники проигнорировали требование остановки, начали отстреливаться и ранили случайного прохожего. Главбух полиции вместе с коллегой-сержантом открыли предупредительный огонь. Один из нападавших был ранен в голову и попал в больницу, второго вскоре задержали. Водитель явился с повинной.

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