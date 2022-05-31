Главбух МВД в Новосибирской области похитила 1,7 млн рублей

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный бухгалтер отдела МВД России по Чулымскому району пять лет подряд переводила казенные средства на личный зарплатный счет в банке. Таким образом она успела похитить 1, 7 млн рублей, передает Сиб.фм.

Используя доступ к программе банк-клиент публичного акционерного общества «Банк «Левобережный», обвиняемая перечисляла денежные средства на личный зарплатный счет в этом же банке, — рассказали в прокуратуре.

В настоящий момент Октябрьский районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело в отношении обвиняемой, соответствующие документы уже подписал прокурор области Яков Хорошев. По данным силовых структур, экс-главбух МВД с 2017 по 2021 год обманывала руководство и подписывала заявки в управление федерального казначейства с завышенными сведения о начисленной ей заработной плате.

Ранее руководителей двух управлений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отправили в отставку в результате взысканий, которые были наложены после жалобы одного из предпринимателей на их незаконные действия. Отмечается, что об увольнении стало известно 30 декабря 2021 года.