Главархив опубликует имена получивших награды за оборону Москвы

https://static.news.ru/photo/f4ac6af2-2648-11eb-a3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look press

Главное архивное ведомство столицы впервые опубликует более полумиллиона имён жителей города, получивших награды за работу в тылу в 1941 году, во время битвы за Москву. Треть из них — женщины и дети.

Уникальность проекта в том, что это не военнослужащие, а мирные жители — работники московских предприятий, бойцы и командиры местной противовоздушной обороны, милиционеры и пожарные, учащиеся и многие другие, — цитирует mos.ru заммэра столицы Анастасию Ракову.

Проект войдёт в состав виртуального музея «Москва — с заботой об истории». Будут опубликованы не только списки, но и краткие биографии людей, награждённых медалью «За оборону Москвы», а также москвичей, отмеченных за ударный труд на строительстве оборонительных сооружений.

Как писал NEWS.ru, Главархив столицы дал старт проекту «Бессмертный эшелон» в поездах Московских центральных диаметров (МЦД). С 4 ноября в вагонах начали показывать уникальные архивные фото военных лет. В центре внимания оказалась битва за Москву — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. В период с конца октября до начала ноября 1941-го немецко-фашистские захватчики были в 70–100 км от центра мегаполиса. Позже их отбросили за пределы Подмосковья — к концу апреля 1942-го.

Накануне Главархив презентовал проект «Москва — с заботой об истории» к 75-летию Победы. Его реализуют в виде виртуального музея.