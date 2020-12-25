Глава Заксобрания Кировской области умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/aa9047e0-46c8-11eb-aa50-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бакин Фото: Законодательное Собрание Кировской области

Председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин скончался от коронавируса. Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнование его родным и близким.

Владимир Гаврилович умер сегодня во второй половине дня. Он болел коронавирусом. С прошлой недели находился в госпитале. Ему было 74 года, — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.

Глава региона Игорь Васильев отметил, что Бакин бы ответственным, мудрым и преданным своему делу человеком, «болеющим душой за свою малую родину и её благополучие».

Владимир Гаврилович запомнится нам как человек с незапятнанной репутацией, честный и отзывчивый, умеющий принимать взвешенные решения даже в самых непредсказуемых ситуациях, — говорится в соболезновании на сайте правительства Кировской области.

Бакин руководил строительным управлением и налоговой службой региона, а в 1990-е годы — «всей экономикой Кировской области». Он также являлся почётным профессором Вятского госуниверситета и был удостоен звания «Заслуженный экономист России».

Как писал NEWS.ru, учёный-экономист, бывший вице-президент Республики Чувашия и бывший член Совета Федерации Лев Кураков скончался в возрасте 77 лет от коронавирусной инфекции. Кураков 19 лет был ректором Чувашского государственного университета имени Ульянова и один год занимал должность президента вуза. Также учёный был президентом Академии наук Чувашской Республики, председателем республиканского кабинета министров и председателем Госсовета ЧР.