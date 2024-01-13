Глава Забайкалья ответил на сообщения о назначении «доброго военкома» Осипов подтвердил, что «добрый военком» Захаров станет вице-премьером Забайкалья

Фото: Kremlin.ru

Александр Осипов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в разговоре с NEWS.ru подтвердил назначение Николая Захарова на должность вице-премьера правительства региона. Он отметил, что Захаров получил гражданский пост в силу своего опыта и знаний, а также на фоне состояния здоровья. По данным СМИ, Захаров сейчас является замкомандира 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, а в начале 2010-х стал героем мема «добрый военком».

Да, [Николай Захаров] назначается. Он служил и служит на территории Забайкальского края. Это особая территория, с военной точки зрения очень важна, очень суровый климат. Мы вместе с Минобороны России решаем много задач, особенно на фоне СВО. У Николая Захарова есть определенные обстоятельства по здоровью. Мы решили предложить ему соответствующую работу, которая, пусть и гражданская, но со многими элементами для его опыта, знаний и подготовки, — добавил Осипов.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии и является «следующим после Господа». Так он прокомментировал заслуги главы региона по удержанию цен на яйца во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.