Глава Якутии раскритиковал депутата за слова про декольте министра

https://static.news.ru/photo/5191bbe6-46c9-11eb-b1a1-fa163e074e61_660.jpg Айсен Николаев Фото: AisenNikolaev/twitter.com

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал инцидент с критикой одним из депутатов внешнего вида министра предпринимательства республики.

Конечно, это крайне неприятно, некрасиво. Во-первых, конечно же, недопустимо такое отношение со стороны мужчины к женщине вообще в любом случае, тем более со стороны народного депутата, — рассказал Николаев в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Глава Якутии также выразил надежду, что парламент региона и партия КПРФ дадут оценку поступку парламентария и примут соответствующие меры. Николаев выразил сожаление, что такие поступки привлекают внимание к депутатам, но совсем не по тем вопросам, которыми они должны заниматься.

Крайне неприятно, — заключил глава региона.

Ранее депутат регионального парламента Якутии (Ил Тумэн) Петр Аммосов во время онлайн-совещания взял слово сразу после доклада министра и вместо комментариев по теме выступления выразил недовольство тем, что представитель регионального правительства носит одежду со слишком откровенным декольте. Он подчеркнул, что ему как мужчине нравится такой наряд, однако он считает его неприемлемым для делового совещания. Аммосов отказался извиняться за своё поведение, за депутата извинился его коллега Виктор Фёдоров.

Как сообщал NEWS.ru, спикер парламента Якутии Пётр Гоголев инициировал проверку после высказывания депутата Петра Аммосова о внешнем виде министра предпринимательства, торговли и туризма республики Ирины Высоких.