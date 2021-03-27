Глава Якутии поздравил члена ЕР с победой до объявления результатов выборов

https://static.news.ru/photo/09eaa954-8ff0-11eb-8aee-96000091f725_660.jpg Евгений Григорьев Фото: grigorev_yakutsk/instagram.com

Якутская городская территориальная избирательная комиссия ведёт подсчёт голосов на выборах мэра города, однако глава региона Айсен Николаев уже поздравил кандидата от «Единой России» Евгения Григорьева.

Завершились выборы на пост мэра города Якутска, все голоса подсчитаны, итоги получены! И я рад поздравить избранного главу столицы республики Евгения Григорьева! — написал политик в Instagram.

При этом, по данным с сайта местного избиркома, в настоящий момент подсчитаны 96,72% бюллетеней. В настоящий момент Григорьев лидирует, набирая 44,09%. Однако его оппонент, справедливоросс Виталии Обедин набирает 39,87%. Таким образом, разрыв между основными кандидатами составляет 4,22 п. п.

11 января бывший мэр города Сардана Авксентьева сообщила, что подаст заявление об отставке по состоянию здоровья. Якутская городская дума приняла её отставку 14 января. Исполняющим обязанности мэра был назначен первый заместитель главы города, единоросс Евгений Григорьев.

Авксентьева выиграла выборы как независимый кандидат. Среди местных жителей политик пользуется уважением и считается «народным мэром», так как приняла целый ряд решений, которые были доброжелательно восприняты горожанами. Первым же своим распоряжением она приказала продать дорогие машины мэрии, а одной из её последних инициатив стало намерение продать здание мэрии, так как чиновникам «необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города», писал NEWS.ru.