Глава Якутии окунулся в Крещенскую купель в минус 53 градуса

Фото: vk.com/aisennikolaev14

Айсен Никитин

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Никитин окунулся в Крещенскую купель при температуре минус 53 градуса. В своем Telegram-канале он написал, что этот ритуал является для него традиционным.

Сегодня по доброй традиции окунулся в Крещенскую купель. Человек должен приходить сюда подготовленным, переосмыслив все свои дела, с настроем стать лучше и делать добро. Сегодня в Якутии −53°, — написал Николаев.

Глава региона призвал не забывать о безопасности, собственном здоровье и беречь себя. Он напомнил, что купание в крещенской проруби считается для верующих исключительно добровольным делом. Николаев пожелал, чтобы святая вода, в которую люди окунаются в Крещение, смыла все печали и горести, а также очистила от бед и одарила здоровьем и радостью.

Николаев окунается прорубь с момента того, как владыка Зосима начал соблюдать эту традицию в Якутске в 2000-х. Глава региона рассказывал, что в 2005-2006 году он работал в правительстве и помогал в организации крещенских купаний, которые с тех пор не пропускает. По словам Николаева, это второй случай, когда он окунулся в купель при минус 50 градусах за стенами палатки.

Ранее в селе Маккавеево в Забайкалье в этом году решили отказаться от традиционных купаний на Крещение в связи с участием сельчан в спецоперации. Местные жители с депутатами обсудили ситуацию и вместе решили, что «сейчас не время».