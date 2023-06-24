Глава Воронежской области заявил о проведении мероприятий в рамках КТО

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев

В Воронежской области российские военные проводят необходимые мероприятия в рамках контртеррористической операции, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Губернатор пообещал информировать граждан о дальнейшем развитии ситуации.

В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области Вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, — написал Гусев.

Ранее о введении режима КТО в Воронежской области сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Меры безопасности с целью пресечения возможных терактов также усилены еще в ряде регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, Тульской области и Ставропольском крае.

В Москве в связи с режимом КТО отложили школьные выпускные и общегородской выпускной в Парке Горького. Мероприятия перенесли на неделю, они должны состояться 1 июля, в то же время сообщили в столичном департаменте образования и науки. При этом в Санкт-Петербурге пока не планируют отменять праздник «Алые паруса», рассказали представители Пятого канала, выступающего одним из организаторов.