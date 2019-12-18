https://static.news.ru/photo/ad7441c2-2186-11ea-ab54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последний день 2019 года объявлен выходным в Волгоградской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

Оно носит обязательный характер для госучреждений и предприятий региона. Для коммерческих организаций, областных подразделений федеральных органов власти и учреждений, а также органов местного самоуправления – рекомендательный.

Вместо 31 декабря рабочим днём будет суббота 28 декабря. Решение о переносе выходного дня принято для того, чтобы жители области могли подготовиться к празднованию Нового года, а также в целях снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии каникул, сообщается на сайте региона.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 декабря объявили выходным днём в Магаданской области и Республике Бурятия. Местные власти приняли данное решение на основании обращений жителей.