Последний день 2019 года объявлен выходным в Волгоградской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.
Оно носит обязательный характер для госучреждений и предприятий региона. Для коммерческих организаций, областных подразделений федеральных органов власти и учреждений, а также органов местного самоуправления – рекомендательный.
Вместо 31 декабря рабочим днём будет суббота 28 декабря. Решение о переносе выходного дня принято для того, чтобы жители области могли подготовиться к празднованию Нового года, а также в целях снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии каникул,
Ранее NEWS.ru писал, что 31 декабря объявили выходным днём в Магаданской области и Республике Бурятия. Местные власти приняли данное решение на основании обращений жителей.
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