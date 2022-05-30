Глава Владимирской области призвал не хайповать на теме военных потерь Глава Владимирской области призвал не разглашать данные о погибших на Украине

Александр Авдеев / Фото avo.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что во время проходящей на Украине спецоперации нельзя тиражировать информацию о погибших российских солдатах, передает «Зебра ТВ». Глава региона признал гибель более 20 жителей рeгиона и заявил, что в «условиях сложной международно-политической обcтановки» нельзя перевирать какие-то факты. Однако рaзглашение точных данных о потерях российской стороны может быть использовано не по назначению «врагами», считает Авдеев. По его мнению, не нужно «разогревать» настроения людей.

Эта не та информация, на которой надо делать хайп, — объяснил глава региона.

Авдеев добавил, что все погибшие владимирцы будут названы поименно после окончания специальной военной операции на Украине.

Министерство обороны России 25 марта сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный, ещё 3825 солдат получили ранения. В военном ведомстве также отметили, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли 16 тысяч человек, из них более семи тысяч безвозвратно.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине. По словам дипломата, это часть безуспешной попытки спровоцировать общественное недовольство в России. Он посоветовал обращаться за достоверной информацией о происходящем на Украине к Министерству обороны России.