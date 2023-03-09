В Удмуртии запретили использовать беспилотники всем, кроме властей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Знак запрещающий полеты беспилотников

В Удмуртии ввели запрет на использование беспилотных воздушных судов для всех, кроме органов власти и уполномоченных организаций. Такой указ подписал глава республики Александр Бречалов. Запрет на использование беспилотников будет актуален в течение всего срока режима базовой готовности в регионе.

Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Удмуртской Республики за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами по договору с органами государственной власти, — говорится в тексте указа.

В Ростовской области в четверг 9 марта губернатор Василий Голубев ввел новый порядок въезда с территорий ЛДНР. Определен перечень документов, которые необходимо предъявить при въезде либо проходе на территорию Ростовской области, а также выезде из нее. Всего в этом направлении будет доступно только пять контрольно-пропускных пунктов. Вне этих дорог въезд в регион запрещен.