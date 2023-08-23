Глава Тверской области взял на личный контроль крушение борта в регионе

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль происшествие с крушением самолета в Бологовском районе, в результате которого, по данным МЧС, погибли 10 человек, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона. Сейчас на месте работают представители правоохранительных органов и МЧС. Причины крушения устанавливаются.

23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль Губернатор Тверской области Игорь Руденя, — говорится в сообщении.

Село Куженкино расположено в 16 км от Бологого и в 170 км от Твери. Местность на указанной территории преимущественно лесистая.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета Embraer. Была подтверждена гибель семи человек. Telegram-канал Baza заявил, что разбился самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. Находился ли тот на борту судна, канал не сообщил.

Позднее в Росавиации сообщили, что Пригожин все же находился на борту разбившегося судна. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что в лайнере также находился заместитель бизнесмена Дмитрий Уткин.