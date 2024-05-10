Глава Томска пообещал принять меры из-за отказа дать воды ветерану ВОВ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Глава Томска Дмитрий Махиня пообещал принять меры в отношении одного из своих заместителей, если он действительно выгнал с трибуны девушку, которая несла воду ветерану Великой Отечественной войны, об этом он написал в своем Telegram-канале. Инцидент произошел накануне во время парада ко Дню Победы.

Знаю лично, как был организован питьевой режим на параде, но, если были какие-то неудобства, разберусь. <...> Если мой заместитель мешал принести ветерану воды, приму меры, — заявил Махиня.

Он отметил, что лично поговорит с ветераном, который пожаловался на чиновника. Глава города заверил, что выяснит все подробности, посмотрит записи с камер и пообщается со свидетелями. Махиня добавил, что томский совет ветеранов уже встретился с пострадавшим, тот сообщил, что чувствует себя неплохо.

Ранее ветеран ВОВ Федор Бондаренко рассказал, что почувствовал недомогание прямо во время парада Победы. Его помощница побежала за бутылкой воды, однако заместитель мэра Константин Чубенко не пропустил ее обратно на трибуну. Действия чиновника попали на видео очевидцев. Другой помощник пожилого мужчины Александр рассказал каналу, что на место пришлось вызывать бригаду скорой помощи.