https://static.news.ru/photo/968c2b1c-c80f-11e9-827f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил ситуацию с повальным уходом врачей-хирургов из больницы в Нижнем Тагиле.

По его словам, он держит ситуацию на контроле и собирает все сведения по проблеме.

Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведём большое совещание по ситуации, — сообщил глава региона.

Куйвашев подчеркнул, что в настоящее время важнее всего не допустить, чтобы из-за нехватки медперсонала пострадали люди. Он добавил, что областное правительство делают всё необходимое, чтобы местные жители не столкнулись с недостатком в квалифицированной помощи врачей.

Губернатор также отметил, что зарплаты в госучреждениях здравоохранения выплачиваются согласно единым нормативам.

Ранее News.ru писал, что Свердловская прокуратура организует встречу с хирургами, которые уволились из больницы в Нижнем Тагиле. По данным пресс-службы регионального отделения ведомства, обсудить сложившуюся ситуацию также пригласили руководство медучреждений города.