Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил ситуацию с повальным уходом врачей-хирургов из больницы в Нижнем Тагиле.

По его словам, он держит ситуацию на контроле и собирает все сведения по проблеме.

Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведём большое совещание по ситуации, — сообщил глава региона.

Куйвашев подчеркнул, что в настоящее время важнее всего не допустить, чтобы из-за нехватки медперсонала пострадали люди. Он добавил, что областное правительство делают всё необходимое, чтобы местные жители не столкнулись с недостатком в квалифицированной помощи врачей.

Губернатор также отметил, что зарплаты в госучреждениях здравоохранения выплачиваются согласно единым нормативам.

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В Нижнем Тагиле несколько врачей-хирургов написали заявление об увольнении из городских больниц. Они пожаловались на высокую загрузку и недостаточную зарплату. С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и Минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать. Как вы понимаете, в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. В настоящий момент главное — чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Этого не случится. Региональное правительство делает все необходимое, чтобы тагильчане не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Ранее News.ru писал, что Свердловская прокуратура организует встречу с хирургами, которые уволились из больницы в Нижнем Тагиле. По данным пресс-службы регионального отделения ведомства, обсудить сложившуюся ситуацию также пригласили руководство медучреждений города.

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