Глава Свердловской области объявил 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/1f93b8f6-45e3-11eb-85dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года станет в регионе выходным днём, а суббота, 26 декабря, — рабочей.

Сделать 31 декабря выходным днём, а 26 декабря — рабочим рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям, а также унитарным предприятиям. Руководителям частных компаний предоставили право самим выбирать, когда работать, а когда отдыхать в предпраздничные дни, сообщает телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, 23 декабря во время расширенного заседания Госсовета к Путину с предложением сделать предпраздничный день выходным по всей стране обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Президент эту идею поддержал. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

На федеральном уровне принять это решение нельзя, но у субъектов такие полномочия есть. На территории многих регионов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным.

При этом лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил несогласие с решением президента о выходном дне 31 декабря, хотя изначально эта идея исходила от его партии. На заседании Госсовета он заявил, что страна теряет «миллиарды на этих длинных каникулах», люди уже устали отдыхать и «с ума будут сходить».