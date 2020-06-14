Глава Сургута сообщил, что заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b1e78820-adfb-11ea-b6cb-fa163e074e61_660.jpg Вадим Шувалов Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Глава города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Вадим Шувалов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией, в связи с чем госпитализирован.

Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надёжных руках, — сообщил Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что уже проведено эпидемиологическое расследование по поводу того, с кем мог контактировать политик.

Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву. Все мои заместители на местах, технология работы в дистанционном режиме у нас настроена, все процессы под контролем <...> С коллегами я на связи, работаю дистанционно. Продолжу держать вас в курсе того, что происходит в городе, — уверил глава Сургута.

Также Вадим Шувалов подчеркнул, что коронавирус — реальная опасность, поэтому не стоит пренебрегать мерами безопасности.

Хочу, чтобы те, кто ещё сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом — я тому живой пример. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предупреждения заболевания, соблюдайте режим самоизоляции. Это важно, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что у мэра Хабаровска Сергея Кравчука выявили коронавирус. Глава регион ушёл на самоизоляцию. Он сообщил, что у его супруги тест на коронавирус показал отрицательный результат.