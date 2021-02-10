Глава Ставрополья назвал историю о выдаче кукол вместо тел детей выдумкой

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В Ставрополе женщина сообщившая, что ей вместо тел умерших младенцев выдали кукол, призналась, что всё выдумала. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Вот и финал рассказа о якобы «подмене тел младенцев». Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка, — написал Владимиров на своей странице в Instagram. Губернатор добавил, что теперь это дело семьи и правоохранительных органов. Он также выразил надежду, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся — хотя бы в комментариях. По мнению Владимирова, это урок на будущее, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации. ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸ÑÐ¾Ð² (@vladimirvladimirov5807) Ранее житель Дагестана пожаловался, что в перинатальном центре Ставрополя ему подменили новорождённых детей на кукол. Он обратился в правоохранительные органы.

Мужчина рассказал, что дети погибли через некоторое время после рождения. Он привёз тела в Дагестан, чтобы похоронить. Однако вместо трупов на кладбище он обнаружил две куклы.

По данным Минздрава, такой пациентки не было ни в одном из перинатальных центров города. Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что двойных смертей младенцев в медучреждениях, скорее всего, никогда не было. Чиновник добавил, что тела родственникам отдают не в перинатальных центрах, а в патологоанатомической службе. При этом он взял на контроль ситуацию, писал NEWS.ru.