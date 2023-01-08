Глава Сочи сообщил о рекордном количестве туристов Глава Сочи Копайгородский: около 200 тысяч туристов отдохнули в городе в новогодние праздники

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Сочи, Россия. Декабрь

Около 200 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. По его словам, в 2022 году Сочи принял свыше 7,2 млн туристов, что является рекордной цифрой для города.

В 2022 году мы установили новый рекорд — приняли более 7,2 млн туристов впервые в истории курорта. За год турпоток вырос на четыре процента. <...> Около 200 тысяч человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы. Зимний сезон в целом обещает быть успешным, — написал Копайгородский.

Он также рассказал, что к летнему сезону в городе появятся единые информационные центры, благодаря которым можно будет узнать больше о туристических возможностях Сочи. Также продолжится строительство и развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

По данным исследования, проведенного сервисом OneTwoTrip, более половины россиян, планирующих путешествия в январе, рассматривают для поездок города России и чаще всего интересуются перелетами в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений спросом пользуется Турция, чаще всего туристы интересуются билетами в Стамбул и Анталью. Многие также интересуются перелетами в Ереван и на Пхукет, как показало исследование.

Среди российских городов также популярны Минеральные Воды. На этот город приходится 3,9% поисковых запросов пользователей сервиса, средняя стоимость билета составляет 6600 рублей. Затем идут Калининград (2,9%, 7800 рублей), Казань (2,7%, 7200 рублей) и Екатеринбург (2,6%, 8500 рублей). Десятку замыкают Махачкала (2,6%, 7500 рублей), Уфа (2,5%, 8100 рублей) и Новосибирск (2,4%, 9600 рублей).