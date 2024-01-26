Бастрыкин заинтересовался клиникой в Югре, где умерла 23-летняя учительница

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в клинике в Сургуте, где умерла 23-летняя учительница одной из местных школ, сообщает «Муксун.FM». По информации издания, педагога, которая обратилась к медикам с недомоганием, начали лечить от ОРВИ, однако оказалось, что на самом деле причиной болезни было больное сердце.

Как пишет издание, в конце декабря учительница географии и истории пришла на прием в больницу с жалобами на плохое самочувствие. По информации СМИ, врачи решили, что девушка заразилась ОРВИ и в госпитализации не нуждается. Учительнице даже посоветовали обратиться к психотерапевту. При этом, как пишет издание, сотрудники больницы употребляли слово «симулянтка».

Затем пациентку все-же направили в инфекционное отделение, где поставили капельницу. Однако девушке стало хуже, у нее началась одышка, она с трудом говорила и не могла стоять. Ночью она умерла в результате воспаления сердечной мышцы.

По факту произошедшего Следственный отдел Сургута производит проверку. О ее результатах поручил доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в Одинцовском районе Подмосковья реанимационный автомобиль с медиками не смог приехать на срочный вызов к пациенту. Машина застряла в сугробах. Женщина скончалась до приезда врачей.