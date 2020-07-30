Глава СК РФ поручил проверить экологическую проблему в Усолье-Сибирском

https://static.news.ru/photo/0902922e-d29d-11ea-8a40-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение организовать доследственную проверку по факту экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области организовать проведение доследственной проверки по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в городе Усолье-Сибирское, — сообщила Петренко, слова которой приводит ТАСС.

Так, Бастрыкин выступил с требованием установить причастных к инциденту, а также определить ущерб, нанесённый окружающей среде. За ходом проверки будет следить центральный аппарат СК РФ.

Закрывшееся в 2005 году предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало причиной экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тысячи человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Так, на территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения, а также хранятся ёмкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами.

В четверг, 30 июля, президент России Владимир Путин заявил, что загрязнённую промплощадку в Усолье-Сибирском необходимо изолировать и обеспечить её охрану силами Росгвардии. По словам российского лидера, экологические проблемы города на протяжении долгих лет не решались и замалчивались. Груз экологических проблем накапливался с 1930-х годов.

Ранее NEWS.ru писал, что экологические проблемы в Усолье-Сибирском будут решены в конце 2021 года благодаря комплексному плану. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко по итогам совещания у президента Владимира Путина.