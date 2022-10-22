Глава Шебекинского округа заявил, что выезд и въезд в город открыты

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Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области, подвергшегося обстрелу ВСУ, Владимир Жданов заявил, что выезд из города и въезд в него открыты. В своем Telegram-канале он написал, что оперативные службы работают над устранением неполадок с электричеством и водоснабжением. О возможной эвакуации жителей Жданов не сообщил.

Оперативные службы приступили к устранению последствий. В некоторых районах города отсутствует подача электроэнергии — энергетики уже занимаются восстановлением. <...> На устранение последствий потребуется 5–6 часов. Въезд и выезд в город открыты, — утверждает он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Шебекино закрыли на въезд, а местные жители стоят в пробках на выезде.

22 октября губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удары из минометных орудий и артиллерии по Шебекино. Снаряды попали в торговый центр и магазин.

По словам Гладкова, два человека погибли, пострадали 11 местных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В Следственном комитете сообщили, что среди жертв есть несовершеннолетний. Кроме того, более 15 тысяч человек в регионе остались без света.