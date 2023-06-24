Глава Северной Осетии призвал бойцов ЧВК не выполнять приказы Пригожина

Фото: Анатолий Карбинов/news.ru

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал бойцов ЧВК «Вагнер» из республики не подчиняться указаниям предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с частной военной компанией. Меняйло написал в своем Telegram-канале, что приказы Пригожина являются преступными.

Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну — а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами — предательство интересов Родины, предательство каждого гражданина России. Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина! — написал глава Северной Осетии.

По словам Меняйло, бизнесмен слишком заигрался и поверил в свои силы, решив, что можно «рвануть страну изнутри». Глава региона предупредил о последствиях таких «игр», указав, что Россия это уже проходила.

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Меняйло также выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину, который в своем обращении к гражданам 24 июня заявил, что власти жестоко ответят на действия зачинщиков вооруженного мятежа.

Президент сказал все что необходимо, — отметил глава Северной Осетии.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина по факту призывов к вооруженному мятежу. В НАК заявили, что требуют немедленно прекратить противоправные действия.