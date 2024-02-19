Глава Северной Осетии опроверг слухи о пропавшей спортсменке в Дагестане Меняйло: пропавшая спортсменка Цомартова не вызывала такси из Махачкалы

Фото: t.me/sergeymeniaylo

Пропавшая в Дагестане 22-летняя спортсменка из Северной Осетии Анна Цомартова не вызывала такси из Махачкалы во Владикавказ, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Информация об этом стала появляться в некоторых Telegram-каналах. Глава Северной Осетии попросил доверять только официальным источникам.

В различных Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что девушка якобы пыталась вызвать такси из Махачкалы во Владикавказ. Но ни МЧС, ни правоохранительные органы эту информацию не подтверждают, — заявил Меняйло.

Ранее стало известно, что 22-летняя Анна Цомартова, занимающаяся тайским боксом, пропала в Дагестане после первого поражения в карьере. Отмечается, что девушка была очень расстроена поражением и тяжело переживала проигрыш. Анна попала на запись камеры видеонаблюдения на берегу Каспийского моря. Связи с девушкой нет, родственники отметили, что спортсменка раньше никогда не исчезала и всегда поддерживала контакт с родными.

В Москве ранее пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton из Аргентины Мартин Реппето. По данным Telegram-канала Mash, с заявлением в полицию обратилась супруга мужчины. Шеф-повар не проживает с женой около полугода, но регулярно поддерживает с ней связь по телефону. По ее словам, Реппето перестал звонить и брать трубку с конца января. Сотрудники полиции начали проверку.