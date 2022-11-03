Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что операция по спасению выброшенных из дельфинария афалин в Севастополе начнется в четверг, 3 ноября, рано утром. Для этого специально пригласили дрессировщика из Коктебеля, которая изначально работала с этими дельфинами, написал политик в своем Telegram-канале.
Речь идет о четырех дельфинах, который выбросил в море хозяин дельфинария «Флиппер», бравший животных в аренду. Когда питомцев стало нечем кормить, он просто избавился от них, выбросив в море. При этом один дельфин оказался ранен.
К делу подключились полиция, Севприроднадзор и прокуратура города, сообщил глава Севастополя. Развожаев сообщил, что не приученных к природе животных власти попытаются спасти.
Есть человек — дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально там. Утром она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке, — написал губернатор.
Дальше надо будет аккуратно поймать животных в сети, поднять на лодку, а после уже их отвезут в дельфинарий Коктебеля.
Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация безусловно сложная, но шансы, спасти дельфинов есть, — добавил политик.
Развожаев отметил, что выброшенные дельфины прожили в неволе более 10 лет. То, как с ними поступил нынешний владелец, политик назвал вопиющим случаем.
Жаль, нельзя также поступить с ним. Возможно ледяная вода остудила бы его «пыл»... Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решётку, — эмоционально отреагировал на происшествие глава Севастополя.
Ранее сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.