Глава Севастополя сообщил об операции по спасению выброшенных дельфинов Развожаев позвал дрессировщика для спасения выброшенных дельфинов в Севастополе

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что операция по спасению выброшенных из дельфинария афалин в Севастополе начнется в четверг, 3 ноября, рано утром. Для этого специально пригласили дрессировщика из Коктебеля, которая изначально работала с этими дельфинами, написал политик в своем Telegram-канале.

Речь идет о четырех дельфинах, который выбросил в море хозяин дельфинария «Флиппер», бравший животных в аренду. Когда питомцев стало нечем кормить, он просто избавился от них, выбросив в море. При этом один дельфин оказался ранен.

К делу подключились полиция, Севприроднадзор и прокуратура города, сообщил глава Севастополя. Развожаев сообщил, что не приученных к природе животных власти попытаются спасти.

Есть человек — дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально там. Утром она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке, — написал губернатор.

Дальше надо будет аккуратно поймать животных в сети, поднять на лодку, а после уже их отвезут в дельфинарий Коктебеля.

Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация безусловно сложная, но шансы, спасти дельфинов есть, — добавил политик.

Развожаев отметил, что выброшенные дельфины прожили в неволе более 10 лет. То, как с ними поступил нынешний владелец, политик назвал вопиющим случаем.

Жаль, нельзя также поступить с ним. Возможно ледяная вода остудила бы его «пыл»... Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решётку, — эмоционально отреагировал на происшествие глава Севастополя.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.