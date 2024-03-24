Глава Севастополя рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ Развожаев: пять пассажирских катеров повреждены при ночной атаке на Севастополь

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Транспортная инфраструктура в Севастополе была частично повреждена в результате ночной ракетной атаки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, были обстреляны пять пассажирских катеров, также под огонь попали три пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и машина социального такси.

Из шести катеров у пяти выбиты стекла. Один катер сейчас работает на основной линии: Графская пристань — Северная сторона. В течение дня в поврежденных катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию, — сообщил Развожаев.

Губернатор отметил, что благодаря недавнему обновлению парка автобусов в городе есть резервный транспорт. Последствия ночной атаки ВСУ не повлияли на перевозки, никаких изменений для пассажиров нет, заверил он.

Ранее Развожаев сообщил, что в результате попадания ракеты в торец дома на Ялтинской улице погиб 65-летний мужчина. Осколочные ранения получили еще четверо местных жителей, в том числе 18-летний юноша.

По словам губернатора, в ночь на 24 марта Севастополь подвергся самой массированной атаке за последнее время. В центре города от ударной волны в домах повыбивало стекла. Также ракета попала в один из частных домов на Симферопольском шоссе, но не разорвалась. Развожаев также напомнил об уголовной ответственности за публикацию видео с работой ПВО. Он отметил, что правоохранители уже вычисляют тех, кто выкладывал ролики.