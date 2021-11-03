Губернатор Севастополя: обстановка на Чёрном море неспокойная

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с заявлением во время открытия памятника cоветскому военно-морскому деятелю Владимиру Орлову, сообщив о неспокойной обстановке в Чёрном море. По словам главы города, севастопольцы пристально следят за новостями в области политики. Его слова приводят РИА Новости.

Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Чёрном море сейчас неспокойная. Севастопольцы за политическими новостями как никто следят. К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время, — на боевом посту, — сказал Развожаев.

Церемония открытия памятника советскому флагману 1-го ранга, командующему Морскими силами Чёрного моря и Военно-морского флота СССР Владимиру Орлову прошла в пятницу в Севастополе. В ней приняли участие Развожаев, а также помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось о том, что Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США, который зашёл в акваторию Чёрного моря для проведения совместных операций с партнёрами по НАТО.