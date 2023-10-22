Глава сельсовета в Оренбуржье выписала сама себе премию и попала под статью «Осторожно, новости»: на главу сельсовета в Оренбуржье завели дело из-за премии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбургской области глава Никольского сельсовета Ольга Н. стала фигуранткой уголовного дела из-за премии, которую выписала сама себе, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, чиновница подписала соответствующий указ еще в апреле 2022 года.

По данным канала, полтора года назад 45-летняя глава сельсовета издала и подписала распоряжение совета депутатов «О выделении материальной помощи главе Никольского сельсовета». Предположительно, так женщина получила из казны 40 тысяч рублей.

Сейчас должностное лицо находится под подпиской о невыезде.

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