Глава села в Башкирии сообщил о гибели солдата, угнавшего БТР у ВСУ

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Издание «Интертат» сообщило со ссылкой на главу башкирского села Новокайпаново Флюра Зиннатуллина о том, что в зоне проведения СВО погиб военнослужащий Фанис Х. По словам чиновника, ему сообщили об этом по телефону сослуживцы солдата. Издание пишет, что сейчас в родном селе Фаниса Х. идут приготовления к похоронам, тело военного должны доставить из Ростова-на-Дону. В Минобороны РФ пока не подтвердили эту информацию.

Связались с ребятами, которые вместе с Фанисом ходили в горы. Хотя документальных подтверждений не было, они сказали, что это правда, — заявил Зиннатуллин.

UFA1.RU ранее cообщало, что Фанис Х. не сразу смог попасть в желаемый батальон из-за наличия судимости. По информации UFA1.RU, он угнал в зоне СВО БТР, принадлежавший украинским военным, и расправился с экипажем.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что после обстрела украинскими военными пункта размещения российских военнослужащих в Макеевке руководство ВС РФ ввело специальный режим службы. Ходаковский рассказал, что военнослужащих перевели на дежурный режим, при котором один день они выполняют боевые задания, два — находятся дома.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения военных в Макеевке в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО.

После разбора завалов число погибших военных возросло до 89.