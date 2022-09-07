Глава Сахалинской области: азиатские компании не хотят сворачивать бизнес Губернатор Лимаренко: азиатские компании не намерены сворачивать свой бизнес на Сахалине

Фото: vk.com/limarenko_official

Губернатор региона Валерий Лимаренко

Азиатские и европейские компании не захотели сворачивать бизнес в Сахалинской области, рассказал журналу «Компания» губернатор региона Валерий Лимаренко. По его словам, проекты региона с иностранным капиталом сохранились и продолжают развиваться. Политик напомнил, что японские компании Mitsui & Co и Mitsubishi — участники нефтегазового проекта «Сахалин-2» — выразили желание сохранить в нем свою долю после смены оператора на российского.

Что касается взаимоотношений с другим бизнесом, то все проекты, которые были с иностранным капиталом — и европейским, и азиатским, они сохранились и идут вперед. Например, переработка леса, строительство гостиниц, — рассказал губернатор региона.

Лимаренко уточнил, что из-за географического положения Сахалинской области, ее основными партнерами оказывались именно страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Политик обращает внимание на то, что их интерес к партнерству с Россией не угас даже в условиях текущей политической ситуации.

Японская компания Mitsui & Co ранее получила подтверждение от правительства России своей заявки на участие в проекте «Сахалин-2». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании. Заявка была направлена 25 августа. В компании подчеркивают, что изменений в планах и перспективах бизнеса, объявленных 2 мая на период до марта 2023 года, нет. Российское правительство 30 августа распорядилось передать японской компании Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2».