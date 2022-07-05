«Такого быть не должно»: глава Ростуризма об избиении на пляже в Сочи Глава Ростуризма Догузова назвала недопустимым избиение отдыхающего на пляже в Сочи

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала недопустимым избиение, которое накануне произошло на одном из пляжей в Сочи. Политик считает, что для того чтобы проучить нападавших, необходимо уволить арендаторов данного пляжа, пишет РЕН ТВ. Напомним, что в конфликте участвовали работники пляжа «Фрегат» и 23-летний молодой человек Никита. Последний решил вступиться за сестер, после того как сотрудники «Фрегата» в грубой форме прогнали девочек с пляжа.

Такого на наших курортах быть не должно. С учетом всех факторов считаю, что в этом случае должна произойти смена арендатора данного пляжа. Это послужит примером для других, кто захочет решать бытовые конфликты в стиле 90-х, — высказалась Догузова.

Ранее полицейские в Сочи задержали четверых работников пляжа «Фрегат», избивших палками и арматурой 23-летнего самбиста Никиту. Против задержанных возбудили уголовные дела.

До этого сенатор Совфеда Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии и выбирать пляжи Сочи. По его мнению, места отдыха Софии «обветшали».