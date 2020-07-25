Глава Ростовской области рассказал о состоянии экс-главы «Ростсельмаша»

https://static.news.ru/photo/21a2959a-ce88-11ea-9ad8-fa163e074e61_660.jpg Василий Голубев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил в больнице бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. 19 июля на его дом напали неизвестные, в результате чего погибла 83-летняя сестра Пескова, а сам он попал в реанимацию с травмой головы.

Настроение у него бодрое, держится молодцом. Мы тепло пообщались, — написал в Instagram Голубев.

Глава региона также отметил, что состояние Юрия Пескова, по оценкам врачей, стабилизировано, но всё ещё остаётся тяжёлым. Он пожелал ему скорейшего выздоровления, а тот попросил поблагодарить всех, кто за него переживает.

Как писал NEWS.ru, полицейские задержали троих человек, подозреваемых в нападении на дом бывшего главы «Ростсельмаша» Юрия Пескова, а также в убийстве его сестры. Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области 1992 и 1994 годов рождения и уроженец города Санкт-Петербурга 1982 года рождения. У подозреваемых были изъяты вещи, похищенные из дома Пескова.

Нападение произошло в Азовском районе Ростовской области. Преступники запытали до смерти 83-летнюю сестру Пескова. Тело женщины было найдено со следами пыток и с кляпом во рту. У бывшего главы «Ростсельмаша» диагностирована черепно-мозговая травма. После нападения он потерял память и не помнил даже своего имени.