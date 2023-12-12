Глава Ростовской области отреагировал на жалобы из-за плохой уборки наледи Губернатор Голубев поручил очистить регион от наледи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главам администраций городов и районов Ростовской области, а также коммунальщикам поручено принять меры, чтобы избавить дороги и тротуары от наледи, рассказал NEWS.ru глава региона Василий Голубев. Из-за погодных условий, уточнил он, детей из 277 школ не могут подвозить на учебу.

Я ознакомился с многочисленными комментариями граждан о ситуации на дорогах и тротуарах. На оперативном совещании уже было поручено главам администраций городов и районов принять меры по очистке от наледи либо обработке проезжей части и пешеходных дорожек. Учитывая погодные условия, очевидно, что очищать транспортные остановки, улицы и пешеходные переходы нужно заранее, — рассказал он.

Губернатор отметил, что обучение в регионе организовано в нескольких форматах. Некоторые образовательные организации перешли на дистанционку, некоторые на самоподготовку. Другие перенесли занятия на субботу.

В Ростове-на-Дону с 11–12 декабря пролил ледяной дождь. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Сообщалось о проблемах с общественным транспортом. В некоторых местах города налипание льда на контактные линии электротранспорта привело к их обрыву. Погодные условия спровоцировали отказ электрооборудования на высоковольтной линии электропередачи в Аксайском районе. Работают аварийные бригады.