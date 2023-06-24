Глава Ростовской области оценил ситуацию в регионе после слов Пригожина Губернатор Ростовской области: правоохранители принимают меры для безопасности жителей

Фото: kremlin.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что сложившаяся ситуация после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина требует «максимальной концентрации всех сил для удержания порядка». Глава региона подчеркнул, что силовые структуры принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области.

Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома, — написал Голубев.

Он при этом не стал комментировать патрулирование улиц Ростова-на-Дону военными.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.