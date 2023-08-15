Глава Ростовской области объяснил громкие звуки около Миллерово Голубев: громкие звуки в районе Миллерово связаны с учебной отработкой атак БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громкие звуки в районе Миллерово в Ростовской области связаны с проведением учебного отражения атак беспилотников с использованием тренировочной мишени, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Учения проводились на аэродроме.

По громким звукам в районе Миллерово сегодня ранним утром. В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени из стрелкового оружия, — написал глава Ростовской области.

Также Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по украинским предприятиям по производству безэкипажных катеров. По данным ведомства, в ходе атаки также уничтожены склады, на которых хранились морские дроны Вооруженных сил Украины. Они должны были применяться для совершения террористических актов. Отмечается, что атака была произведена с помощью высокоточного оружия большой дальности, рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.