https://static.news.ru/photo/35367dd2-41a8-11ea-b974-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Быковская Фото: donland.ru

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, которой были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, вышла на работу после домашнего ареста.

Информацию о том, что Быковская приступила к исполнению своих рабочих обязанностей, подтвердил её адвокат Павел Лапшов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что главе областного Минздрава предъявили обвинение в превышении полномочий. Чиновницу и её заместителя Станислава Беседовского задержали в конце ноября 2019 года. Уголовное преследование связано с проведением госзакупок по вывозу и утилизации медицинских отходов класса Б. Сыщики считают, что в 2017–2018 годах руководители ведомства обеспечили победу в конкурсных процедурах ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

23 января губернатор региона Василий Голубев заявил, что министр останется на своём посту до решения суда.