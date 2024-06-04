Глава российского региона покинет пост Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Олег Хорохордин

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил в Telegram-канале, что покидает свой пост. Он объяснил это решение переходом на новое место работы.

Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай. Хочу выразить признательность нашему глубокоуважаемому президенту Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю, — уточнил Хорохордин.

Он добавил, что за прошедшие пять лет его администрации удалось сделать много для развития социальной и экономической сфер региона. Хорохордин отдельно поблагодарил всю команду местного правительства, депутатов и жителей республики.

Накануне стало известно, что мэр Липецка Евгения Уваркина, руководившая городом пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам. Губернатор Игорь Артамонов пояснил, что она отлично справится с новыми задачами.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Врио главы региона назначен Вячеслав Федорищев.

Сам Азаров отметил, что завершен большой этап его работы. По его словам, основные цели, которые были определены шесть лет назад, достигнуты. Азаров подчеркнул, что принял решение оставить работу в должности губернатора.