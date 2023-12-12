Глава российского региона выдал себя за участника СВО ради эксперимента Цыденов притворился участником СВО ради проверки работы соцслужб Бурятии

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов выдал себя за военнослужащего, вернувшегося из зоны проведения спецоперации на Украине, для проверки работы соцслужб, оказывающих помощь таким людям, сообщает пресс-служба правительства региона. Результатом эксперимента Цыденов остался недоволен.

Глава республики позвонил на «горячую линию» и представился участником СВО, которому требуется психологическая помощь. Получив ответ оператора, он отметил, что предоставленной информации недостаточно, чтобы обратившийся мог решить свою проблему. Цыденов поручил региональному Минздраву и соцслужбам усилить работу «горячих линий».

Информация должна доходить до человека превентивно, даже навязчиво, поскольку он вернулся не из самых легких условий, он растерян, — отметил глава Бурятии.

Ранее сообщалось, что Цыденов в рамках программы «Брат отца» взял под постоянную опеку семью погибшего в зоне СВО бойца 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Чингиса Ширапова. Он отметил, что родственники участников СВО должны быть уверены, что найдутся близкие люди, которые смогут им помочь.