Глава российского региона поручил вернуть флаг ЧВК «Вагнер» на место Глава Вологодской области Филимонов поручил вернуть флаг «Вагнера» на кладбище

Фото: Kremlin.ru

Георгий Филимонов

Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов поручил вернуть флаг ЧВК «Вагнер» на пятом череповецком городском кладбище. Как сообщил он в своем Telegram-канале, об этом просили жители города.

Флаг ЧВК «Вагнер» вернули по моему поручению на флагшток рядом с триколором Российской Федерации. Разве они не наши русские воины? Разве они не герои? Парни мужественно сражались, героически побеждали и, к сожалению, погибали в боях. <...> Честь им за это и хвала, а павшим — вечная память, — заявил он.

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