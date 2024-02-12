Глава российского региона обвинил Канта в конфликте на Украине Алиханов: философ Кант имеет прямое отношение к украинскому конфликту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Алиханов

Немецкий философ Иммануил Кант имеет прямое отношение к глобальному хаосу и украинскому конфликту, заявил на V съезде политологов губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, учения философа способствовали также Первой мировой войне, передает «Федерал Пресс».

Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине, — сказал Алиханов.

Глава региона объяснил, что Кант стал основоположником классической немецкой философии, которая укрепила волю Германии, но «отрезала» ее от высших ценностей. В результате этого, продолжил губернатор, сложилась «такая социально-культурная ситуация».

Ранее президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вызвало большой резонанс во всем мире. В рамках беседы российский лидер объяснил историческое происхождение Украины и подробно обозначил причины начала СВО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что интервью стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане. Однако он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.