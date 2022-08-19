Глава Рослесхоза оценил ситуацию с пожарами в Рязанской области Глава Рослесхоза Советников пообещал найти виноватых в пожарах в Рязанской области

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Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что виновных в ситуации с пожарами в Рязанской области будут искать, сообщает РИА Новости. Но, по его словам, сначала их необходимо потушить.

Задача на сегодня не искать виноватых... сейчас задача пожар потушить. И все силы и средства — региональные, федеральные, силы МЧС — брошены на одну задачу — чтобы не было пожара и чтобы жители Центральной России не чувствовали дым, просыпаясь по утрам. Эту задачу мы решим, а после того как мы ее решим, мы, естественно, досконально разберемся, — сказал Советников.

Он добавил, что проблема занижения чиновниками площади пожаров была острой несколько лет назад, и призвал «не лукавить» на докладах начальству, поскольку современные средства контроля все равно покажут истинное положение дел.

На неделе жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Позже стало известно, что причиной являются лесные пожары в Рязанской области. При этом возгораний на территории Москвы не обнаружено. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков оценил сложившуюся в результате крупных природных пожаров обстановку в Рязанской области и призвал запретить посещение лесов и разведение огня на природе в Центральном и Приволжском федеральных округах,