Глава Карелии извинился перед узницей концлагеря за своих чиновников Глава Карелии Парфенчиков извинился за чиновников перед узницей концлагеря

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Артур Парфенчиков

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале принес извинения перед пенсионеркой Людмилой Акуловой, которой не восстанавливали удостоверение узницы концлагеря, утерянное ею в прошлом году. Несмотря на предоставленные справки из архива ФСБ и копию оригинала, по формальным причинам чиновники отказывали в выдаче нового документа.

Уважаемая Людмила Семеновна, приношу свои извинения за чудовищное бездушие тех, кто по долгу службы должен помогать таким, как вы. <...> А те, кто заставил вас огорчаться, получили выговор, — написал он.

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знает о геноциде, в то время как в группе 60+ о трагедии не помнят только 6%. В первой группе чаще встречается мнение, что нет необходимости в будущем сохранять память о преступлениях нацистов и их пособников — так ответили 15% молодых респондентов.

Ранее сообщалось, что льготники, а именно: инвалиды, Герои СССР и соцтруда, ветераны, чернобыльцы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма — имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере от 1300 до 4950 рублей. Кроме того, инвалиды получают единовременное пособие автоматически на основании сведений Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), поданных в Социальный фонд.