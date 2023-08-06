Глава района в Ростовской области решил уйти добровольцем на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Руководитель администрации Цимлянского района Владимир Светличный принял решение передать свои обязанности заместителям и отправиться добровольцем на Украину, пишет Telegram-канал «Ростов № 1». Как объявил местным жителям мужчина, это решение он принял после года раздумий, и его цель — лично способствовать победе в специальной военной операции на Украине.

Я пришел к выводу, что мне необходимо пройти через это. Если не я, то придется моему сыну. Я старше. Все-таки, я прожил жизнь, имею опыт, служил в армии. Это осознанное решение, а не просто PR-кампания, — отметил Светличный.

Светличный также добавил, что его заявление было принято и одобрено в военкомате. Там признали, что 57-летний мужчина здоров, имеет опыт военной службы в Карабахе и значительный стаж в гражданском управлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы региональной теробороны получили антидроновые ружья. Также им выдали радиостанции и квадрокоптеры. Каждый батальон обеспечен пятью внедорожниками, а наиболее подготовленные бойцы имеют карабины, добавил глава региона.

Губернатор другой приграничной с Украиной области — Курской — Роман Старовойт ранее заявил, что бойцам добровольной дружины региона раздадут боевое оружие. По его словам, первая партия оружия уже готова к использованию, в скором времени количество единиц увеличится до 300.