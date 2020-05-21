Глава района в Адыгее покинул пост после заражения людей на похоронах

https://static.news.ru/photo/0ad1e930-9b46-11ea-898c-fa163e074e61_660.jpg Альберт Османов Фото: amokr.ru

Глава Красногвардейского района Адыгеи, где произошло массовое заражение коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно ушёл в отставку.

Согласно данным исполнительных органов государственной власти республики, вопрос об отставке был рассмотрен во время внеочередной сессии совета народных депутатов района. По итогам открытого голосования было принято решение досрочно прекратить полномочия главы района.

Участие в заседании принял руководитель администрации главы региона и кабинета министров Адыгеи Владимир Свеженец, который выразил Османову благодарность за работу, сообщил о недочётах и задачах района, а также обсудил вспышку коронавируса в регионе.

Из-за проведения в Красногвардейском районе массовых похорон количество случаев коронавируса в районе достигло 151. На прощальном мероприятии присутствовало около 500 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в мексиканском штате Пуэбла 42 человека скончались в результате отравления контрафактным алкоголем. Ещё 11 человек госпитализированы, они находятся в тяжёлом состоянии.